Un nuovo videogioco di sparatutto competitivo sta attirando l’attenzione nel settore. Sviluppato da 1047 Games, lo studio noto per aver creato Splitgate, il titolo si propone di colmare il vuoto lasciato dall’assenza di un vero successore di Titanfall. Il gioco, chiamato EMPULSE, mira a offrire un’esperienza che richiama le dinamiche e lo stile del celebre titolo di lancio, puntando a conquistare una fetta di giocatori interessati a un’esperienza di combattimento in prima persona con elementi innovativi.

EMPULSE è il nuovo sparatutto competitivo di 1047 Games, lo studio diventato famoso grazie a Splitgate, e punta subito a occupare uno spazio molto preciso: quello lasciato vuoto da chi aspetta ancora un vero erede spirituale di Titanfall. Non si tratta di un semplice gioco d’azione futuristico, ma di un titolo costruito intorno a tre elementi molto forti: movimento estremo, combattimenti 6 contro 6 e mecha pilotabili capaci di cambiare il ritmo delle partite. Il gioco arriverà in accesso anticipato nel 2026 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series XS, con una struttura pensata per mettere subito alla prova la community. La scelta dell’accesso anticipato non è casuale. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

© Gamerbrain.net - EMPULSE: lo sparatutto che vuole raccogliere l’eredità di Titanfall

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EMPULSE è il nuovo sparatutto di 1047 Games: movimento estremo, mecha e battaglie 6 contro 6 nel dopo utopia1047 Games, lo studio noto per Splitgate, ha annunciato EMPULSE, un nuovo sparatutto in prima persona basato sul movimento pensato per partite sei contro sei. techgaming.it

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