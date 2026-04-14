Un nuovo progetto nel mondo dei videogiochi mira a superare le tradizionali dinamiche degli sparatutto multiplayer. Originariamente concepito come un titolo di azione in prima persona, il gioco intende evolversi in un'esperienza che si avvicina a un anime in movimento, offrendo nuove modalità di interazione e uno stile visivo più ricco. La trasformazione segnerebbe un cambiamento significativo rispetto alle caratteristiche di partenza del titolo.

Il futuro dei videogiochi potrebbe essere molto diverso da come lo immaginiamo oggi. Marvel Rivals, nato come classico sparatutto multiplayer, punta ora a trasformarsi in qualcosa di più ambizioso. Non solo combattimenti tra squadre, ma un’esperienza narrativa e spettacolare. L’obiettivo dichiarato dagli sviluppatori è sorprendente: diventare un vero e proprio “ anime in movimento ”. Un cambio di visione che potrebbe ridefinire il genere. E che segna una svolta importante per il mondo dei giochi online. Dietro questa trasformazione c’è la visione di Guangyun Chen, creative director del gioco presso NetEase. In una recente intervista, Chen ha spiegato chiaramente che l’obiettivo non è più quello di creare “solo uno sparatutto”, ma di costruire un’esperienza Marvel completa, paragonabile a un anime in continuo movimento.🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Marvel Rivals vuole andare oltre lo sparatutto e diventare “un’esperienza da anime in movimento”

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Che bello rivedere tavole Marvel firmate da Mike DelMundo. Qui per Sai: Dimensional Rivals, progetto di Peach Momoko - facebook.com facebook