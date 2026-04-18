Sottosopra. La città salvata dalle donne e altri scherzi simili, produzione storica della Bottega degli Apocrifi, è andato in scena al Teatro Comunale Lucio Dalla nei giorni 11, 12 e 13 aprile, "trasformandolo in piazza cittadina" come preannunciato durante il podcast sul tema di SipoMedia a quasi vent'anni dal debutto. Una nuova vita con un cast rinnovato e una forza del tutto intatta. Un ritorno atteso che ha rispettato le aspettative, forse superandole. Sottosopra, scritto da Stefania Marrone e Cosimo Severo che è anche il regista, porta in scena la la lunga vicenda che scosse Manfredonia, con l'apice delle proteste che ha visto...🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Sottosopra, un’eredità da raccogliere a Manfredonia

Notizie correlate

Manfredonia “inSubbuglio”, torna lo spettacolo Sottosopra sulla vicenda EnichemHa preso il via, al Teatro Lucio Dalla di Manfredonia, il laboratorio inSUBBUGLIO, l’appello pubblico lanciato dalla Bottega degli Apocrifi per...

Calciomercato Lazio, nuovi contatti con quel giocatore della Fiorentina! Sarà lui a raccogliere quell’eredità pesante? Le ultimeCalciomercato Lazio, nuovi contatti con quel giocatore della Fiorentina! Sarà lui a raccogliere quell’eredità pesante? Le ultime Giovane Napoli: alla...

Contenuti utili per approfondire

Lmdv accelera sull’eredità: da Unicredit, Bnp e Agricole i fondi per liquidare i fratelliSi definisce il maxi-prestito da 10 miliardi per rilevare le quote di Delfin in mano a Paola e Luca Del Vecchio ... repubblica.it

La tutela dei creditori in caso di rinuncia all'eredità da parte dei chiamatiL’impugnazione della rinuncia può estendersi anche al caso in cui il chiamato perda il diritto di accettare l’eredità per inerzia dopo l’actio interrogatoria (art. 481 c.c. news.avvocatoandreani.it