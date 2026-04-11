Le riprese della sesta stagione di Emily in Paris sono iniziate a maggio, con le scene che si sono svolte in Grecia e a Monaco. La produzione ha scelto queste località per rappresentare alcune delle ambientazioni della serie. La trama sembra includere il possibile ritorno di un personaggio tra Emily e Gabriel, protagonista della storia. La serie continua a essere girata in diverse location europee, mantenendo il suo stile caratteristico.

Emily in Paris: al via a maggio la sesta stagione. La produzione si sposta in Grecia e a Monaco per seguire il possibile ritorno di fiamma tra Emily e Gabriel. Il successo globale di Emily in Paris non accenna a fermarsi e si prepara a conquistare nuove mete turistiche di alto profilo. La produzione del sesto capitolo della saga romantica inizierà ufficialmente a maggio, portando Lily Collins e il resto del cast in scenari mozzafiato come la Grecia e il Principato di Monaco. Queste nuove destinazioni si aggiungono alla lunga lista di località d'élite già toccate dalla serie, che in passato ha fatto sognare i fan con episodi ambientati a Roma, Venezia, Saint Tropez e nella rinomata località montana di Megève. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Emily in Paris: al via le riprese della sesta stagione tra Grecia e Monaco

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Temi più discussi: Emily in Paris 6 cambia scenario: le nuove location glamour fanno già sognare; Sul roof di Settimo, già set per le riprese di Emily in Paris, sfide di gusto tra influencer; Lucien Laviscount: È stato David Beckham a spingermi verso la recitazione. Stiamo perdendo la bellezza perché vogliamo tutto subito; Emily in Paris, novità in arrivo! La sesta stagione della serie prenderà una svolta inaspettata.

'Emily in Paris 6': riprese al via a maggio tra Grecia e MonacoGrecia e Monaco valorizzano le città europee, proseguendo la tradizione di Emily in Paris. Oltre a Parigi, la serie ha visitato Saint Tropez, Megève, Roma e Venezia. Questi nuovi scenari ... it.blastingnews.com

Emily in Paris 6 cambia scenario: le nuove location glamour fanno già sognareLa comedy creata da Darren Starr aveva ottenuto il via libera alla produzione della sua sesta stagione nel mese di gennaio. movieplayer.it

Si prepara la sesta stagione di Emily in Paris: la serie Netflix romantica di Darren Star con protagonista Lily Collins inizierà la produzione a maggio con la Grecia e Monaco come nuove location glamour. L'indiscrezione è in esclusiva sul sito di Variety. In pre - facebook.com facebook