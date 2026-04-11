Emily in Paris | al via le riprese della sesta stagione tra Grecia e Monaco

Da 2anews.it 11 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le riprese della sesta stagione di Emily in Paris sono iniziate a maggio, con le scene che si sono svolte in Grecia e a Monaco. La produzione ha scelto queste località per rappresentare alcune delle ambientazioni della serie. La trama sembra includere il possibile ritorno di un personaggio tra Emily e Gabriel, protagonista della storia. La serie continua a essere girata in diverse location europee, mantenendo il suo stile caratteristico.

Emily in Paris: al via a maggio la sesta stagione. La produzione si sposta in Grecia e a Monaco per seguire il possibile ritorno di fiamma tra Emily e Gabriel. Il successo globale di Emily in Paris non accenna a fermarsi e si prepara a conquistare nuove mete turistiche di alto profilo. La produzione del sesto capitolo della saga romantica inizierà ufficialmente a maggio, portando Lily Collins e il resto del cast in scenari mozzafiato come la Grecia e il Principato di Monaco. Queste nuove destinazioni si aggiungono alla lunga lista di località d'élite già toccate dalla serie, che in passato ha fatto sognare i fan con episodi ambientati a Roma, Venezia, Saint Tropez e nella rinomata località montana di Megève. 🔗 Leggi su 2anews.it

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Emily in Paris | Stagione 5 - Trailer ufficiale | Netflix Italia

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