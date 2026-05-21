Netflix ha comunicato che la sesta stagione di Emily in Paris sarà l’ultima della serie. Le riprese si stanno svolgendo in Grecia e il nuovo ciclo rappresenta il capitolo finale delle vicende di Emily Cooper, interpretata da Lily Collins. La serie, iniziata diversi anni fa, seguirà ora la conclusione della storia ambientata in Europa. La notizia è stata resa nota attraverso un video ufficiale, senza ulteriori dettagli sui contenuti dell’ultima stagione.

Netflix ha annunciato ufficialmente che la sesta stagione di Emily in Paris sarà anche l’ ultima. Attualmente in fase di riprese in Grecia, il capitolo conclusivo porrà fine alle avventure europee di Emily Cooper, la dirigente marketing interpretata da Lily Collins. Il creatore dello show, Darren Star, ha confermato che la produzione degli episodi finali è già in corso, definendo l’esperienza come “il viaggio di una vita” e ringraziando Netflix e i fan per il supporto costante Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Netflix US (@netflix) Lily Collins ha ribadito la notizia attraverso un video social, descrivendo la sesta stagione come un “fantastico addio” che celebrerà il finale nel modo più chic possibile. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Emily in Paris finisce qui: Netflix annuncia la sesta stagione come ultima (VIDEO)

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