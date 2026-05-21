Le riprese della sesta stagione di Emily in Paris sono iniziate in Grecia, come confermato dall'attrice protagonista tramite le prime foto scattate sul set. La produzione della serie Netflix ha dato il via alle riprese in un luogo diverso rispetto alle stagioni precedenti. Le immagini mostrano l'attrice mentre interpreta ancora il personaggio principale, con dettagli sulla location visibili nelle foto pubblicate. Non sono stati comunicati dettagli ulteriori sulla trama o sulla data di uscita della nuova stagione.

I primi ciak dell'ultima stagione della serie Netflix sono in corso in Grecia, da cui arrivano le prime immagini della protagonista. Lily Collins ha annunciato in un video condiviso sui social l'inizio delle riprese della stagione 6 di Emily in Paris, confermando inoltre che sarà l'ultimo capitolo della storia della giovane americana arrivata in Francia per lavorare in un'agenzia pubblicitaria. Netflix, oltre al messaggio della protagonista, ha inoltre svelato le prime foto dal set scattate in Grecia, dove sarà ambientata parte della storia. L'annuncio della star di Emily in Paris Nel video pubblicato sui social, Lily Collins dichiara: "Dopo sei anni nei panni di Emily Cooper, sono qui per dirvi che la prossima sesta stagione sarà quella finale. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Emily in Paris 6: Lily Collins annuncia l'inizio delle riprese, ecco le prime foto dal set

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Emily in Paris Season 6 (2026) - Lily Collins, Lucas Bravo | Ooh La La. She's Back.

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