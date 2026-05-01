Il testimone della regia passa da Xavier Gens a un maestro del genere horror, Alexandre Aja, già celebrato per titoli come Crawl e Piranha 3D. “Amo Parigi e ho sempre voluto girare un film sugli squali“, ha dichiarato Aja a Deadline, sottolineando l’entusiasmo nel portare la storia a un livello di profondità ancora maggiore. Al suo fianco tornano i protagonisti Bérénice Bejo, nei panni della scienziata marina Sophia, e Nassim Lyes nel ruolo di Adil, comandante della polizia fluviale. Ambientato tre anni dopo gli eventi del primo film, il sequel vede i due protagonisti riunirsi per una missione ad alto rischio: rintracciare Lilith, l’originale predatore, mentre il centro della capitale francese si ritrova completamente sommerso dalle acque.🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Squali a Parigi: iniziano le riprese di Under Paris 2, Alexandre Aja alla regia del sequel Netflix

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