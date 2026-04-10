Chiara Celotto ha raccontato di aver affrontato difficoltà nel far capire agli altri i propri attacchi di panico durante gli anni scolastici. A 29 anni, ha detto di sentirsi in ritardo rispetto alle sue amiche che parlano di congelare gli ovuli. Nel suo lavoro in una fiction di Rai1, interpreta un personaggio accanto a un attore noto.

Chi è Amaranta? «Una donna molto complessa perché non è educata alle emozioni e ha difficoltà ad approcciarsi con l'essere umano e con le situazioni che in qualche modo la destabilizzano. Quando succede, reagisce con grande rabbia perché non sa controllarla: passa da 0 a 100 in un attimo, ma nel lavoro è molto determinata e ha grande passione per quello che fa, esattamente come me». Dopo tanti ruoli drammatici abbraccia il registro della commedia insieme a Claudio Bisio: com'è andata? «Claudio nella commedia è il numero uno: per fortuna ci siamo subito acchiappati, come si dice a Napoli. Nel senso che da subito si è creata una complicità lavorativa e umana bellissima». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Chiara Celotto: «Da ragazza non tutti nella mia scuola comprendevano gli attacchi d panico: non è stato facile. Sentire, a 29 anni, le mie amiche parlare di congelare gli ovuli mi fa sentire in ritardo rispetto a loro»

“Parlare dei miei disturbi alimentari è stata tra le esperienze più spaventose della mia vita, ma mi ha fatto sentire meno sola”: le parole di Lily CollinsIn vista della settimana sulla sensibilizzazione sui disturbi alimentari, Lily Collins decide di aprirsi con i follower circa la propria esperienza...

Belen Rodriguez parla degli attacchi di panico a Che tempo che fa, "gli anni più difficili della mia vita"Belen Rodriguez affronta il tema degli attacchi di panico in Tv tornando sull’episodio di smarrimento durante un evento pubblico.

Temi più discussi: Claudio Bisio e Chiara Celotto presentano la fiction Uno sbirro in Appennino - 05/04/2026; Chiara Celotto: chi è, età, carriera, fiction Claudio Bisio e fidanzato; Rai 1, a Domenica in... Claudio Bisio, Chiara Celotto, Massimiliano Gallo e Shalana Santana, Enzo Avitabile, Franco Nero, Rosario Miraggio; Claudio Bisio è Uno sbirro in Appennino nella nuova fiction di Rai Uno.

Chiara Celotto: «Da ragazza non tutti nella mia scuola comprendevano gli attacchi d panico: non è stato facile. Sentire, a 29 anni, le mie amiche parlare di congelare gli ...Nella fiction di Rai1 Uno sbirro in Appennino con Claudio Bisio interpreta il personaggio di Amaranta: qui riflette sulle ansie con cui ha imparato a convivere e di una certa paura del tempo che passa ... vanityfair.it

Chiara Celotto, chi è l’attrice: ha un fidanzato? | Mistero sulla sua vita privataChiara Celotto, chi è l'attrice e ha un fidanzato? Dubbi sulla sua vita privata ... ilsussidiario.net

ICYMI: Dal 9 aprile su Rai 1 la serie “Uno sbirro in Appennino” di Renato De Maria. L’attore protagonista, con Valentina Lodovini, Chiara Celotto e Elisa Di Eusanio - facebook.com facebook

Rai Fiction presenta #UnoSbirroInAppennino Regia di Renato De Maria Con Claudio Bisio Chiara Celotto Elisa Di Eusanio Michele Savoia e con Valentina Lodovini Una produzione Picomedia in collaborazione con Rai Fiction Serie in 4 puntate In prima vi x.com