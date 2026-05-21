L’Aston Villa torna a vincere in una competizione europea dopo 44 anni grazie a una vittoria per 3-0 contro il Friburgo a Istanbul. La squadra inglese ha mostrato un gioco convincente, conquistando tre punti fondamentali nel torneo. La partita si è svolta sotto gli occhi del principe William, presente tra il pubblico. Emery, l’allenatore, ha guidato i Villans verso questa vittoria, che rappresenta un risultato significativo nel loro percorso internazionale.

A Istanbul i Villans dominano 3-0 il Friburgo e conquistano l’Europa League sotto gli occhi del principe William. Decidono Tielemans, Buendia e Rogers. Sogno sfumato per il capitano dei tedeschi, Vincenzo Grifo. Quinta Europa League in carriera per il tecnico spagnolo, vero artefice della rinascita del club di Birmingham. Quando in panchina siede (per modo di dire, visto che si è fatto tutta la partita in piedi) un allenatore che ha un rapporto privilegiato con una competizione come l’Europa League e un curriculum di altissimo livello, il risultato non può che essere uno solo: riportare l’Aston Villa sul tetto d’Europa dopo 44 anni. Allora, era il 1992, un altro calcio, un altro mondo, un altro tutto e la squadra di Birmingham sollevava al cielo di Rotterdam la Coppa dei Campioni battendo in finale il Bayern Monaco. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Emery non sbaglia mai: l’Aston Villa torna a vincere in Europa dopo 44 anni

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Cómo Unai Emery Convirtió al Aston Villa en un Equipo TOP

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