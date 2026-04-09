Il Bologna sbaglia troppo l'Aston Villa non perdona e vince 3-1 | Konsa e Watkins fanno gioire Emery

Il Bologna ha commesso numerosi errori durante la partita contro l'Aston Villa, che ha approfittato delle occasioni create per ottenere una vittoria per 3-1. Konsa e Watkins sono stati i giocatori che hanno segnato e fatto la differenza, portando la squadra inglese alla vittoria. La sfida si è svolta al Dall'Ara, con il Bologna che si è reso protagonista di diverse sbavature difensive.

Konsa e Watkins puniscono un Bologna volenteroso e pasticcione: al Dall'Ara i Villans vincono 3-1 sfruttando gli errori della difesa emiliana. 🔗 Leggi su Fanpage.it LIVE Alle 21 Bologna-Aston Villa, le ultime: Italiano con Rowe e Castro, Emery punta su Watkins(4-3-3) Ravaglia; Joao Mario, Heggem, Lucumi, Miranda; Ferguson, Freuler, Pobega; Bernardeschi, Castro, Rowe. Bologna Aston Villa 0-0 LIVE: 4-3-3 di Italiano vs 4-3-3 di EmeryLiverpool, scoppia un nuovo caso Salah: 90' in panchina col PSG: è gelo totale con Slot! Mercato Inter, pronto il doppio ritorno alla base: non solo... Bologna KO Roma,Aston Villa Qualify,Lyon Out & More.Europa League Memes.#shorts Temi più discussi: Bologna, Italiano sulla Cremonese: Difendere l’8° posto, non pensiamo all'Aston Villa; Calcio Live News: Bologna-Aston Villa 1-3, in campo Crystal Palace-Fiorentina (3-0); Cremonese-Bologna, probabili formazioni e dove vederla in tv. Italiano rinvia l’Europa; Bologna, Italiano: Obiettivo ottavo posto. Non stiamo pensando all'Aston Villa. Il Bologna sbaglia troppo, l’Aston Villa non perdona e vince 3-1: Konsa e Watkins fanno gioire EmeryKonsa e Watkins puniscono un Bologna volenteroso e pasticcione: al Dall'Ara i Villans vincono 3-1 sfruttando gli errori della difesa emiliana ... fanpage.it Il Bologna perde 3-1 contro l'Aston Villa: Watkins e Konsa decidono l'andataSerata amara per il Bologna: i ragazzi di Italiano perdono contro l'Aston Villa con il risultato di 3-1. Il primo atto dei quarti viene risolto da un gol di Konsa e da una doppietta di Watkins nel ... ilmessaggero.it Nel primo tempo al Bologna viene annullato un gol per fuorigioco di Castro ed è l’Aston Villa a trovare il gol del vantaggio, grazie a Konsa Nella ripresa Watkins segna la doppietta che regala la vittoria agli ospiti. Al 90’ Rowe accorcia le distanze #Corrier x.com Che partita al Dall’Ara Nella prima frazione di gioco al Bologna viene annullato un gol per fuorigioco millimetrico di Castro ed è l’Aston Villa a trovare il gol del vantaggio, grazie a Konsa Nella ripresa Watkins raddoppia, ma i padroni di casa non mollano - facebook.com facebook