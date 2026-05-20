L'Aston Villa ha conquistato la vittoria nell'Europa League battendo il Friburgo per 3-0 nella finale giocata a Istanbul. Durante l'incontro, le reti sono state segnate da Tielemans al 40’, Buendia al 47’ e Rogers al 57’. L’allenatore Emery ha guidato la squadra alla vittoria, realizzando un successo importante per il club. La partita si è svolta senza ulteriori segnature e si è conclusa con la vittoria degli inglesi.

AGI - L' Aston Villa ha vinto l'Europa League battendo il Friburgo per 3-0 nella finale di Istanbul. Per i Villans, sono state decisive le reti di Tielemans al 40', di Buendia al 47' e di Rogers al 57'. E' stato un match senza storia quello di stasera che ha visto l'Aston Villa - al suo secondo trofeo europeo della sua storia, dopo la Coppa dei Campioni del 1982 - dominare la partita senza grossi patemi e consegnare la coppa all'allenatore Unai Emery, al quinto successo personale in questa competizione con tre club diversi (tre volte Siviglia e una volta Villareal). In tribuna a festeggiare con gli inglesi c'era il principe di Galles, Williams, grande tifoso del club di Birmingham. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - L'Aston Villa vince l'Europa League. Ed Emery compie l'ennesima magia

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ASTON VILLA WIN THE EUROPA LEAGUE!

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