Nella notte di Istanbul, l'Aston Villa ha conquistato la vittoria nella finale di Europa League contro il Friburgo. L'incontro si è concluso con la squadra inglese che ha portato a casa il suo quinto titolo europeo, confermando la propria supremazia nel torneo. L'allenatore, alla guida della formazione, ha raggiunto questo risultato con la squadra, aggiungendo un’altra coppa alla bacheca del club. La finale si è svolta in un’atmosfera di grande intensità, con i giocatori che sono scesi in campo determinati a portare a casa il trofeo.

ISTANBUL (TURCHIA) (ITALPRESS) – L'Aston Villa rispetta i pronostici e trionfa nella notte di Istanbul. Sono Tielemans, Buendia e Rogers a mettere la firma sul 3-0 ai danni del Friburgo e a consegnare il trofeo a Unai Emery, al quinto successo personale in questa competizione con tre club diversi. Dopo tre minuti, Rogers conclude dalla distanza ma Atubolu è pronto e devia in tuffo. Al 10? è ancora Rogers a provarci dal limite con un bel destro a giro che esce di poco alla sinistra del portiere. I tedeschi mettono la testa avanti e al 17?, sugli sviluppi di calcio piazzato, Hòfler calcia con il mancino da buona posizione ma la palla termina a lato. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - L'Aston Villa vince l'Europa League contro il Friburgo, Emery 5° titolo

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ASTON VILLA WIN EUROPA LEAGUE | FREIBURG 0-3 ASTON VILLA REACTION

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