Aston Villa Bologna 4-0 | poker inglese non c’è stata partita Emery si conferma lo specialista dell’Europa League

Nella partita valida per la competizione europea, l’Aston Villa ha conquistato una vittoria per 4-0 contro la squadra di Bologna. La squadra inglese ha dominato l’incontro senza lasciare spazio agli avversari, portando a casa il risultato con un poker di gol. L’allenatore della squadra inglese, noto come specialista del torneo continentale, si conferma anche in questa occasione. La partita è stata segnata da diverse azioni decisive e da una cronaca ricca di momenti chiave.

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