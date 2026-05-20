Trionfo Aston Villa vince l'Europa League contro il Friburgo | per Emery è la quinta volta

L'Aston Villa ha conquistato il primo titolo di Europa League nella sua storia, battendo il Friburgo con un risultato di 3-0 nella finale. La partita si è svolta in un clima di grande tensione e entusiasmo tra i tifosi. Per l'allenatore, questa vittoria rappresenta la quinta volta che si aggiudica il torneo, stabilendo un record personale. La vittoria segna un momento importante per il club, che ha portato a casa il trofeo dopo aver affrontato una competizione lunga e impegnativa.

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