Trionfo Aston Villa vince l'Europa League contro il Friburgo | per Emery è la quinta volta

Da fanpage.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Aston Villa ha conquistato il primo titolo di Europa League nella sua storia, battendo il Friburgo con un risultato di 3-0 nella finale. La partita si è svolta in un clima di grande tensione e entusiasmo tra i tifosi. Per l'allenatore, questa vittoria rappresenta la quinta volta che si aggiudica il torneo, stabilendo un record personale. La vittoria segna un momento importante per il club, che ha portato a casa il trofeo dopo aver affrontato una competizione lunga e impegnativa.

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L'Aston Villa vince la prima Europa League della sua storia battendo il Friburgo in finale per 3-0: è il quinto trionfo nel torneo per Emery, un record. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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