Trionfo Aston Villa vince l'Europa League contro il Friburgo | per Emery è la quinta volta
L'Aston Villa ha conquistato il primo titolo di Europa League nella sua storia, battendo il Friburgo con un risultato di 3-0 nella finale. La partita si è svolta in un clima di grande tensione e entusiasmo tra i tifosi. Per l'allenatore, questa vittoria rappresenta la quinta volta che si aggiudica il torneo, stabilendo un record personale. La vittoria segna un momento importante per il club, che ha portato a casa il trofeo dopo aver affrontato una competizione lunga e impegnativa.
L'Aston Villa vince la prima Europa League della sua storia battendo il Friburgo in finale per 3-0: è il quinto trionfo nel torneo per Emery, un record. 🔗 Leggi su Fanpage.it
The Shirt Aston Villa Will Wear in the Europa League Final!
Sullo stesso argomento
LIVE Finale Europa League: alle 21 Friburgo-Aston Villa: l'italiano Grifo contro lo specialista Emery(4-2-3-1) Atubolu; Kubler, Ginter, Lienhart, Treu; Eggestein, Hofler; Beste, Manzambi, Grifo; Matanovic.
LIVE Alle 21 Finale Europa League Friburgo-Aston Villa, le ufficiali: Grifo contro lo specialista Emery(4-2-3-1) Atubolu; Kubler, Ginter, Lienhart, Treu; Eggestein, Hofler; Beste, Manzambi, Grifo; Matanovic.
L’Aston Villa vince la prima Europa League della sua storia battendo il Friburgo in finale per 3-0: è il quinto trionfo nel torneo per Emery, un record facebook
L’Aston Villa vince l’Europa League: trionfo dopo la mitica Coppa Campioni 1982. Friburgo travoltoL'Aston Villa ha vinto l'Europa League 2026, la seconda competizione calcistica a livello continentale, travolgendo il Friburgo con un secco 3-0 nella ... oasport.it
Trionfo Aston Villa, vince l’Europa League contro il Friburgo: per Emery è la quinta voltaL'Aston Villa vince la prima Europa League della sua storia battendo il Friburgo in finale per 3-0: è il quinto trionfo nel torneo per Emery, un record ... fanpage.it