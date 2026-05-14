Emergenza criminalità d’importazione | le carceri europee traboccano di stranieri

In Europa, le strutture penitenziarie sono sopraffatte dalla presenza di detenuti stranieri, con numeri che aumentano costantemente. Le prigioni di diversi Paesi europei ospitano un'alta percentuale di persone provenienti dall'estero, portando a sovraffollamenti e tensioni tra le mura. La situazione si inserisce in un quadro più ampio di immigrazione e di questioni legate alla gestione del sistema penitenziario.

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Roma, 14 mag – La sostituzione etnica è in atto anche nelle carceri dei Paesi europei che tracimano di stranieri. I dati dell’Eurostat mostrano un fenomeno reale di sovrarappresentazione, ma anche un quadro molto eterogeneo tra Stati membri. In Italia, come abbiamo già precedentemente documentato attraverso i dati del ministero della Giustizia, il 32 per cento dei detenuti non è italiano. La percentuale di stranieri sale al 50 per cento se si considerano gli istituti penali minorili, con picchi del 79 per cento tra i nordafricani (tunisini, marocchini ed egiziani in testa). Sono gli stessi ragazzi che, una volta ottenuta la cittadinanza o scarcerati, alimentano baby gang, rapine e violenze sessuali nelle nostre città.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Emergenza criminalità d’importazione: le carceri europee traboccano di stranieri ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate I giovani stranieri stanno devastando le carceri minoriliDa maggio 2024 a inizio 2026 l'Istituto Penale Minorile "Beccaria" di Milano ha dovuto spendere circa 350. Liguria, carceri in crisi: tra sovraffollamento e massa di stranieri? Cosa sapere Oltre il 50% degli uomini detenuti in Liguria ha cittadinanza straniera. Si parla di: Consigli di viaggio – Repubblica del Congo. Criminalità, l'emergenza BariL'emergenza criminalità a Bari all'attenzione del governo. Nel pomeriggio una delegazione di parlamentari eletti nella provincia di Bari incontrerà al Viminale i ministri dell'Interno Anna Maria ... bari.repubblica.it Emergenza criminalità a Giovinazzo, il sindaco Sollecito scrive a Piantedosi: Lo Stato ci aiutiSono state vergogna e rabbia a spingere il sindaco di Giovinazzo, Michele Sollecito, a scrivere una lettera al ministro dell’Interno. Il primo cittadino ha voluto chiedere a Matteo Piantedosi un ... bari.repubblica.it