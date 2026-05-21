L'Organizzazione mondiale della sanità sta valutando l’uso di vaccini per contenere l’emergenza nella regione di Bundibugyo, dove il contagio si è diffuso rapidamente. La somministrazione dei vaccini è prevista tra circa due mesi, ma le autorità sanitarie incontrano difficoltà legate all’instabilità politica nel paese, che ostacola le sperimentazioni cliniche necessarie per approvare i vaccini. La situazione richiede interventi urgenti per fronteggiare l’epidemia e garantire la sicurezza della popolazione.

? Domande chiave Come può un vaccino arrivare solo tra due mesi?. Perché l'instabilità politica impedisce la sperimentazione clinica in Congo?. Quali rischi comporta la mancanza di protocolli per il ceppo Bundibugyo?. Chi deve decidere l'uso dei trattamenti sperimentali in Uganda?.? In Breve Mortalità del virus Bundibugyo tra il 30 e il 50 per cento.. Anne Ancia valuta vaccino Ervebo con disponibilità prevista tra due mesi.. Due pazienti positivi confermati in Uganda oltre ai casi in Congo.. Richard Hatchett segnala difficoltà sperimentazioni cliniche per violenza locale.. Oltre 500 casi sospetti e circa 130 decessi segnalati nella democratica del Congo spingono l’Organizzazione mondiale della sanità a valutare l’impiego di vaccini sperimentali per arginare il contagio da virus Bundibugyo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Emergenza Bundibugyo: l’OMS valuta vaccini per fermare il contagio

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ebola bundibugyo riaccende lallarme tra congo e uganda

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