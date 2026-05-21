L’alpinista di fama internazionale ha accusato pubblicamente la famiglia di comportamenti che hanno generato tensioni e dispute legali. La discussione riguarda un’eredità che ha portato a una serie di dichiarazioni dure tra lui e i figli. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media, portando alla luce un conflitto familiare che coinvolge questioni di patrimonio e rapporti personali. Nessuna delle parti ha ancora rilasciato commenti ufficiali oltre alle dichiarazioni già rese.

Botta e risposta tra l'alpinista altoatesino Reinhold Messner, il primo uomo ad aver raggiunto la vetta delle 14 montagne sopra gli 8 mila metri della terra, e i figli. Da un paio d'anni il 'Re degli Ottomila' è rattristato perché, come lui sostiene, dopo aver deciso di donare gran parte del suo patrimonio in vita ai figli, quest'ultimi lo avrebbero "emarginato". Un botta e risposta che si è tenuto sui media germanofoni ai quali spesso Messner si rivolge per ampliare l'eco mediatica. I figli, però, negano. L'alpinista altoatesino, 81 anni, sposato con Diane Schumacher parlando alla trasmissione 'Fruehstueck' ('colazione') alla radio austriaca Oe3, ha usato parole molto forti nei confronti dei propri figli con tanto di accusa di averlo emarginato dopo aver ricevuto l'eredità. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - “Emarginato”, Messner accusa la famiglia. Esplode il dramma sull'eredità

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