Durante la settimana del Festival di Sanremo, si sono notate alcune interazioni tra Ema Stokholma e Samurai Jay che hanno attirato l’attenzione del pubblico e dei media. Entrambi sono presenti come ospiti e partecipanti, rispettivamente come conduttrice e rapper, e sono stati spesso visti scambiare sguardi e conversazioni durante le pause delle esibizioni. Le loro interazioni sono state documentate da alcuni scatti pubblicati sui social media, alimentando speculazioni su un rapporto più stretto tra i due.

Da sempre il Festival di Sanremo non è solo il palcoscenico della musica italiana, ma anche il luogo perfetto per vedere nascere le storie più chiacchierate, complici le attese tra un’esibizione e l’altra. E questa volta al centro del gossip ci sarebbero Ema Stokholma e Samurai Jay, protagonisti di un’indiscrezione che sta facendo impazzire i social. Secondo alcune voci circolate nelle ultime ore, tra la speaker di Radio2 e il rapper napoletano sarebbe nato un flirt proprio durante il Festival di Sanremo 2026. Ema Stockholma e Samuray Jay: cos’è successo a Sanremo. A diversi mesi dalla sua conclusione, il Festival di Sanremo continua a far parlare di sé: questa volta però al centro dell’attenzione non ci sono le canzoni, bensì due dei suoi protagonisti, ovvero Ema Stokholma e Samurai Jay. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Ema Stokholma e Samurai Jay, il retroscena a Sanremo: tra i due è nata un’intesa speciale

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