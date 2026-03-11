In aula, Elly Schlein si rivolge alla presidente del Consiglio chiedendole di posare la

"Presidente, posi la clava. Non è il caso nella situazione in cui siamo. chi ci guarda merita uno spettacolo diverso non la lotta nel fango". Lo ha detto, aprendo il suo intervento in dichiarazione di voto, la segretaria del Pd, Elly Schlein rivolgendosi a Giorgia Meloni. E ancora: "Il suo appello all'unità è durato un paio d'ore, poi è tornata in lei. Noi chiediamo un cessate il fuoco immediato. Lei ha detto che 'non condanna nè condivide' e ci ha messo 12 giorni per dire che questi attacchi sono fuori dal diritto internazionale. Bene, ora dica che non cederemo le nostre basi agli americani. La Spagna ha escluso qualsiasi supporto, perché lei non lo fa? Dovete avere il coraggio di dire anche agli alleati irrinunciabili quando si sbagliano. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Elly Schlein, teatrino in Aula: "Presidente Meloni, posi la clava"

