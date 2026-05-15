Durante un incontro in vista del 17 maggio, la segretaria del Partito Democratico ha dichiarato che il partito deve lavorare per riguadagnare la fiducia della comunità LGBTQIA+. Ha affermato che l’Italia sta causando preoccupazione riguardo ai diritti civili, sottolineando un peggioramento in questo ambito. Le sue parole sono state pronunciate in un contesto di confronto politico, senza ulteriori dettagli sui contenuti delle sue affermazioni.

La segretaria del Pd Elly Schlein al convegno verso il 17 maggio: “L’Italia sta peggiorando sui diritti. I progressisti ora hanno una visione comune” Un appello urgente: l’istituzione di leggi che riconoscano dei diritti. È questo che la segretaria del Partito DemocraticoElly Schleinha chiesto durante ilconvegnoin corso a Roma “Verso il 17 maggio: dati urgenze e prospettive politiche sui temi Lgbtqia+” perché in mancanza di leggi, le discriminazioni e le violenze dilagano. “Le leggi fanno anche cultura”, ha aggiunto. Schlein si dice consapevole del debito del Pd nei confronti della comunità e infatti, per la prima volta da 20 anni,i progressisti si sono presentati uniti alle elezioni regionaliaffinando una comunanza di visione. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Elly Schlein: ‘Il Pd deve farsi perdonare dalla comunità Lgbtqia+’

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Diritti, Schlein: PD ha tanto da farsi perdonare dalla comunità LGBTQIA+

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