Elezioni Vincenzo Negro | Nel quartiere San Donato un dog park moderno e sicuro

Vincenzo Negro, candidato a sindaco di Capodrise con la lista Viva Capodrise, ha annunciato l’intenzione di realizzare un nuovo dog park nel quartiere San Donato. La proposta mira a creare uno spazio moderno e sicuro dedicato agli animali domestici, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita nel quartiere. La proposta è stata comunicata pubblicamente senza ulteriori dettagli sui tempi o sulle modalità di realizzazione del progetto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui