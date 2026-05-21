Elezioni Vincenzo Negro | Nel quartiere San Donato un dog park moderno e sicuro
Vincenzo Negro, candidato a sindaco di Capodrise con la lista Viva Capodrise, ha annunciato l’intenzione di realizzare un nuovo dog park nel quartiere San Donato. La proposta mira a creare uno spazio moderno e sicuro dedicato agli animali domestici, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita nel quartiere. La proposta è stata comunicata pubblicamente senza ulteriori dettagli sui tempi o sulle modalità di realizzazione del progetto.
“La qualità della vita di una città si misura anche dal rispetto verso gli animali”. Con queste parole Vincenzo Negro, candidato a sindaco di Capodrise per la lista Viva Capodrise, annuncia la volontà di realizzare un dog park nel quartiere San Donato. Il progetto prevede la creazione di uno. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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Elezioni, Vincenzo Negro: “Capodrise avrà la sua isola ecologica”Tempo di lettura: < 1 minuto“Isole ecologiche e centri di raccolta sono infrastrutture fondamentali”.