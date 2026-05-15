Elezioni Vincenzo Negro | Capodrise avrà la sua isola ecologica

Durante le recenti elezioni, è stato annunciato che nel comune si procederà con la realizzazione di una nuova isola ecologica. La dichiarazione è stata fatta da un rappresentante locale, che ha sottolineato come queste strutture siano considerate essenziali per la gestione dei rifiuti. L’iniziativa riguarda la creazione di una nuova area dedicata alla raccolta differenziata e alla smaltimento dei rifiuti ingombranti. La notizia è stata comunicata in un contesto di campagna elettorale, senza ulteriori dettagli sui tempi di realizzazione.

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