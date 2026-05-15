Elezioni Vincenzo Negro | Capodrise avrà la sua isola ecologica
Durante le recenti elezioni, è stato annunciato che nel comune si procederà con la realizzazione di una nuova isola ecologica. La dichiarazione è stata fatta da un rappresentante locale, che ha sottolineato come queste strutture siano considerate essenziali per la gestione dei rifiuti. L’iniziativa riguarda la creazione di una nuova area dedicata alla raccolta differenziata e alla smaltimento dei rifiuti ingombranti. La notizia è stata comunicata in un contesto di campagna elettorale, senza ulteriori dettagli sui tempi di realizzazione.
Tempo di lettura: < 1 minuto “ Isole ecologiche e centri di raccolta sono infrastrutture fondamentali”. Lo afferma Vincenzo Negro, candidato a sindaco della lista Viva Capodrise. “ Un Comune come il nostro, che non ha risorse da investire, per migliorare e completare il servizio di raccolta differenziata e il recupero dei rifiuti – aggiunge Negro – può rivolgersi all’EDA, l’organismo pubblico che governa il ciclo integrato dei rifiuti nella provincia di Caserta. L’EDA può diventare il soggetto che gestisce l’intervento e lo finanzia attraverso il fondo FSC (Fondo Sviluppo e Coesione) della Regione Campania”. È successo a Casagiove pochi mesi fa. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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