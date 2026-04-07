Elezioni Vincenzo Negro rompe gli indugi | Mi candido a sindaco

L'ex sindaco Vincenzo Negro ha annunciato ufficialmente la propria candidatura a sindaco in vista delle elezioni comunali di fine maggio. La comunicazione è stata fatta con poche parole, ma con un messaggio chiaro, lasciando intendere la sua intenzione di tornare in corsa per la guida del municipio. La decisione arriva dopo un periodo di riflessione e rappresenta un passo importante nel panorama politico locale.

Poche parole ma assolutamente importanti. L'ex sindaco Vincenzo Negro ha annunciato la propria candidatura a sindaco in vista delle elezioni comunali di fine maggio. Negro, quindi, si aggiunge a Nicola Belardo che si era già candidato a sindaco prima di Pasqua. “Oggi - annuncia Negro - faccio un passo importante: mi candido a sindaco di Capodrise. Il nostro comune attraversa un momento difficile, ma insieme possiamo rialzarci. Con competenza, coraggio e verità vogliamo ricostruire una comunità più giusta, solida e vicina alle persone. Non è una sfida individuale: è il cammino di tutti quelli che non si arrendono. Ripartiamo insieme. Viva Capodrise”. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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