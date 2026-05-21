“Netanyahu ha laresponsabilità politica e storicadi avere portato al governo, pur di rimanere in sella, forze come il partito diBen-Gvire quello del ministro delle Finanze,Bezalel Smotrich.Non semplici formazioni di estrema destra, ma eredi del partito Kach, fascistoide e razzista, dichiarato fuorilegge eterroristagià nel 1994“. Con queste dure parole,Luciano Belli Paci, figlio diLiliana Segree membro dell’esecutivo nazionale di Sinistra per Israele-Due popoli due Stati, commenta le immagini degli attivisti dellaFlotilla, ammanettati e derisi al ministro della Sicurezza nazionale dello Stato ebraico, definendo l’episodio“una vergogna”. Lo fa in un’intervista alCorriere della Sera, dove si concentra sulleprossime elezioni politiche israeliane, previste per l’autunno del 2026. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Elezioni Israele, Belli Paci (figlio di Liliana Segre): “Nuova vittoria di Netanyahu sarebbe fatale per la politica mondiale”

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