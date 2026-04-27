Il figlio di Liliana Segre | Non so se rinnoverò la tessera dell’Anpi

Il figlio di Liliana Segre ha dichiarato di essere indeciso sul rinnovo della tessera dell’Anpi, associazione di cui è membro dal 2016. Ha spiegato di essere un vecchio socialista e di voler riflettere sulla decisione, senza fornire ulteriori dettagli o motivazioni. La sua posizione è stata resa nota attraverso un'intervista, senza chiarire eventuali ragioni legate a questioni politiche o personali.

«Sono un vecchio socialista, ma valuterò se rifare la tessera dell’Anpi, dove ero entrato nel 2016, quando era presidente Roberto Cenati, che aveva un modello inclusivo, plurale e grande cura per far considerare il 25 Aprile una festa di tutti, oltre che una grande attenzione ai temi dell’antisemitismo e per tenere dentro la comunità ebraica». Luciano Belli Paci, avvocato, figlio della senatrice a vita Liliana Segre, lo annuncia dopo la mancata partecipazione di Sinistra per Israele al corteo a Milano. Belli Paci dice di non credere che l’Anpi abbia organizzato le proteste: « Pagliarulo e Minelli hanno ragione ad indignarsi quando il presidente della Comunità ebraica Meghnagi dice, calcando la mano, che loro sono antisemiti.🔗 Leggi su Open.online

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"Non so se ci sono le condizioni per tenere la tessera dell'Anpi": è quanto ha detto all'ANSA Luciano Belli Paci, figlio della senatrice a vita Liliana Segre, che ieri ha sfilato al corteo del 25 aprile a Milano insieme alla Brigata Ebraica con lo striscione di 'Sinis x.com