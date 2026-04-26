Le tensioni legate al corteo del 25 aprile a Milano continuano a suscitare commenti e riflessioni. Il figlio di una nota sopravvissuta all’Olocausto ha espresso dubbi sul futuro di un’eventuale unità tra le diverse forze coinvolte, menzionando anche la possibilità di allontanarsi dall’associazione nazionale. Le discussioni sulla partecipazione e sulle posizioni delle varie organizzazioni restano al centro del dibattito pubblico.

Milano, 26 aprile 2026 – Non accennano a scemare le polemiche e i veleni all’indomani del corteo del 25 aprile a Milano, centomila persone in strada ma anche tanta tensione intorno alla Brigata ebraica, contestata da tanti manifestanti per via delle bandiere presenti (Israele, Stati Uniti e l’Iran dello scià). A prendere la parola, in una lunga intervista all’Ansa, è il figlio della senatrice a vita Liliana Segre, Luciano Belli Paci. "Mi aspettavo contestazioni perché sono anni che le subiamo, ma non un'operazione di quel genere. Essere bloccati e sequestrati per un paio d'ore, circondati davanti, dietro e ai lati e poi espulsi dal corteo, non me lo aspettavo.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Luciano Belli Paci, figlio di Liliana Segre: “Non so se a Milano ci sarà più un 25 aprile unitario. Uscire dall’Anpi? Ci penso...”

Notizie correlate

Centrosinistra e candidato unitario, Bova: "Disponibile se ci sarà l'accordo della coalizione"Il medico ed ex consigliere conferma i rumors attorno al suo nome proposto al tavolo che non abbandona l'idea di una figura super partes e non ha...

Fiaccolata 25 aprile, la Comunità ebraica non ci sarà ma l'Anpi smonta la polemica: "Al tavolo avevano detto di capire l'esigenza della città"Il 25 aprile, festa della Liberazione, è fra ben più di un mese ma come spesso avviene, anche alla luce degli scontri che vi sono stati l'anno...

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Il figlio di Liliana Segre, Luciano Belli Paci: Questo 25 aprile una sconfitta per la democrazia; Figlio Segre, non so se ci sono le condizioni per tenere tessera Anpi; A Milano insulti contro la Brigata ebraica, scortata fuori dal corteo del 25 aprile; A Milano al via corteo del 25 aprile tra contestazioni dei Pro Palestina.

Figlio Segre, non so se ci sono le condizioni per tenere tessera Anpi(ANSA) - MILANO, 26 APR - Non so se ci sono le condizioni per tenere la tessera dell'Anpi: è quanto ha detto all'ANSA Luciano Belli Paci, figlio della senatrice a vita Liliana Segre, che ieri ha sfi ... gazzettadiparma.it

Il figlio di Liliana Segre, Luciano Belli Paci: «Questo 25 aprile una sconfitta per la democrazia»Il racconto in prima persona degli insulti al corteo di Milano. «Urla e minacce contro di noi. Qualcuno pensa di essere padrone della Liberazione e di poter decidere chi possa partecipare». «Il Pd? No ... avvenire.it

A Milano insulti contro la Brigata ebraica. "Uno ci ha detto, siete solo saponette mancate", riferisce Emanuele Fiano. Fischi anche contro Luciano Belli Paci, figlio di Liliana Segre x.com

A Milano insulti contro la Brigata ebraica. I pro Pal bloccano il corteo del 25 aprile. Gli attivisti hanno accerchiato lo spezzone tra cori e contestazioni. "Uno ci ha detto, siete solo saponette mancate", riferisce Emanuele Fiano. Fischi anche contro Luciano Belli P - facebook.com facebook