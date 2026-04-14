La Minerva la cartamoneta e Maria Pia Timo a teatro
Martedì 14 aprile nell'Aretino si svolgono diversi eventi culturali, tra cui una rappresentazione teatrale intitolata
Gli eventi di oggi, martedì 14 aprile, nell'Aretino. Per segnalare incontri, manifestazioni e momenti dedicati alla cultura, scrivete a [email protected]. È anche possibile inserire l'evento autonomamente nel nostro calendario, direttamente QUI.Gli appuntamenti di oggiArezzo - Mostra.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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Maria Pia Timo al Verdi con “Una donna di prim’ordine”Arezzo, 8 aprile 2026 – Maria Pia Timo al Verdi con “Una donna di prim’ordine” Ultimo appuntamento di stagione al Teatro Verdi di Monte San Savino...