Stasera al teatro Verdi di Monte San Savino si conclude la stagione con uno spettacolo di Maria Pia Timo, nota figura della comicità italiana degli ultimi decenni. L’appuntamento è alle 21, in una serata dedicata alla sua performance intitolata

Arezzo, 14 aprile 2026 – Arriva al finale di stagione il teatro Verdi di Monte San Savino. Questa sera martedì 14 aprile alle 21 sarà la volta di Maria Pia Timo una delle figure più riconoscibili della comicità italiana degli ultimi decenni, e il suo irresistibile “Una donna di primordine. Guida pratica per sistemare l’armadio, il cane e il marito ”. Ad illuminare il Verdi arriva un monologo comico e brillante che intreccia vita quotidiana e ironia teatrale. Il big bang della dispensa, le tante mail da smistare, la chat dell’ufficio, le chiavi da ritrovare ogni mattina, lo strazio della casa di famiglia da svuotare, le telefonate dei call center, le parecchie mail da smistare, la palestra, la chat della palestra, “.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Maria Pia Timo, la comicità è donna al Verdi

Maria Pia Timo al Verdi con “Una donna di prim’ordine”Arezzo, 8 aprile 2026 – Maria Pia Timo al Verdi con “Una donna di prim’ordine” Ultimo appuntamento di stagione al Teatro Verdi di Monte San Savino...

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Avevo una farfalla | Maria Pia Timo | TEDxCervia

Tutto pronto per domani al Teatro Verdi Monte San Savino (AR) per lo spettacolo "Una Donna di Prim'Ordine" della mitica Maria Pia Timo Teatro Verdi - Monte San Savino (AR) Martedì 14 Aprile 2026 h 21:15 ——- Per tutte le info visita www.biglie - facebook.com facebook