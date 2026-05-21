Elezioni comunali Fontana dà la sveglia | Centrodestra in ritardo sulla scelta del candidato

Durante un evento pubblico, un rappresentante del centrodestra ha dichiarato che il partito è in ritardo nella scelta del candidato sindaco per le prossime elezioni comunali. La precisazione arriva in un momento in cui le discussioni interne sono ancora in corso e non è stato ancora annunciato ufficialmente il nome che correrà per la carica più alta nel municipio. La comunicazione è stata fatta senza ulteriori dettagli sui possibili nomi o sulle tempistiche previste.

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Milano, 21 maggio 2026 – Non ci gira troppo intorno: “Il candidato sindaco? Il centrodestra è in ritardo”. Il governatore lombardo e lumbard Attilio Fontana interviene sulle elezioni comunali milanesi del 2027 con parole che probabilmente hanno l’obiettivo di dare uno scossone ai partiti della coalizione. Sì, perché finora qualche nome di papabile per Palazzo Marino è uscito – Maurizio Lupi, Antonio Civita, Giovanna Iannantuoni –, ma l’impressione è che Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e Noi Moderati non abbiamo ancora accelerato sulla scelta dell’uomo o della donna che dovrà provare a riconquistare il Comune di Milano dopo 15 anni di dominio elettorale da parte del centrosinistra. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Elezioni comunali, Fontana dà la sveglia: “Centrodestra in ritardo sulla scelta del candidato” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Arezzo, elezioni comunali: Marcello Comanducci candidato sindaco del centrodestra Elezioni comunali a Prato: Banchelli candidato sindaco del centrodestra. Sfida BiffoniPRATO – E’ ufficiale la candidatura di Gianluca Banchelli per centrodestra in vista delle Comunali a Prato (24-25 maggio). ELEZIONI LOMBARDIA: Fontana; su Tpl versiamo 400 mln di risorse regionali, Majorino legga carteMILANO (MF-DJ)--Sul Trasporto pubblico locale Majorino dovrebbe leggere le carte. La Lombardia e' l'unica regione che destina piu' di 400 milioni di risorse proprie per integrare le risorse che ... milanofinanza.it Elezioni in Lombardia, Moratti davanti a Fontana: allarme rosso nella Lega per il sondaggio terzistaSi tratta di 1.700 interviste con un margine di errore del 2,1 per cento dalle quali esce un verdetto destinato a pesare negli equilibri interni al centrodestra lombardo, a poche settimane dalle ... milano.repubblica.it