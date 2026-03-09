A Arezzo, durante le prossime elezioni comunali, Marcello Comanducci si presenta come candidato sindaco sostenuto dal centrodestra. È un civico con un passato da assessore al turismo e alle attività produttive, incarico ricoperto nel primo mandato dell’ingegner Ghinelli. La sua candidatura è stata annunciata ufficialmente nelle ultime settimane, attirando l’attenzione di diversi esponenti politici locali.

AREZZO – Marcello Comanducci è il candidato sindaco del centrodestra ad Arezzo. Civico, ex assessore al turismo e alle attività produttive nel primo mandato dell’ingegner Alessandro Ghinelli. La notizia era nell’aria da qualche giorno, mancava solo l’annuncio che è stato sancito oggi, 9 marzo 2026, con un post sui social pubblicato dallo stesso Comanducci. L’accordo tra i partiti della coalizione e le realtà civiche sarebbe ormai definito, anche se manca ancora l’ufficializzazione che potrebbe arrivare nelle prossime ore dopo i passaggi negli organismi interni e nelle assemblee delle liste. La convergenza è maturata dopo una serie di... 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Arezzo, elezioni comunali: Marcello Comanducci candidato sindaco del centrodestra

