Elezioni comunali a Senigallia | tutte le liste e i candidati

A Senigallia le elezioni comunali si sono aperte con una sorpresa: inizialmente prevista come una sfida tra due candidati, alla fine si sono presentati tre contendenti alle amministrative. Le liste e i nomi dei candidati sono stati ufficializzati nelle ultime settimane, segnando un cambiamento rispetto alle previsioni iniziali. La campagna elettorale si sta svolgendo in un clima di attesa e di confronto tra le diverse forze politiche coinvolte.

SENIGALLIA – Doveva essere una sfida a due. E invece all’ultimo si è trasformata in una gara a tre concorrenti. Stiamo parlando della corsa alla carica di sindaco di Senigallia per il quinquennio 2026-2031 dove il primo cittadino uscente Massimo Olivetti, in rappresentanza del centrodestra, dovrà. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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