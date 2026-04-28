Elezioni comunali a Cascina 2026 | tutte le liste e i candidati

A Cascina le elezioni comunali sono programmate per il 24 e 25 maggio 2026, con l'obiettivo di eleggere il nuovo sindaco e il Consiglio comunale. Sono quattro i candidati in corsa per la fascia di primo cittadino, tra cui l’attuale sindaco, sostenuto dal Pd e dal centrosinistra unito, che ha vinto le ultime elezioni nel 2020. In passato, nel 2016, la vittoria era andata a un candidato leghista.

Cascina al voto il 24 e 25 maggio 2026 per eleggere il nuovo sindaco e il Consiglio comunale. Sono 4 i candidati per la carica di primo cittadino: l'uscente Michelangelo Betti, Pd e del centrosinistra unito, che nel 2020 ha vinto dopo l'exploit del 2016 della leghista Susanna Ceccardi; Donatella.🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate Elezioni comunali, Dario Rollo presenta la sua squadra: due liste, 48 candidati per "cambiare Cascina"Sono in tutto 48, suddisivisi in due liste da 24 componenti ciascuna: gli aspiranti e le aspiranti consiglieri e consigliere comunali che sostengono... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Elezioni comunali a Cascina: i candidati del Movimento Cinque Stelle; Cascina, verso le amministrative: a tu per tu con Donatella Legnaioli; Elezioni a Cascina, Rollo: Non prometto cose impossibili ma presenza, ascolto e lavoro quotidiano; Elezioni comunali 2026 a Cascina: presentate le liste a sostegno di Dario Rollo. Verso le elezioni amministrative. I partiti presentano le liste. Avs punta su Masi, la Lega su MeiniSi avvicina la chiamata alle urne per i cittadini di Cascina, chiamati a scegliere i loro rappresentanti. Fratelli d’Italia punta sull’avvocato Gugliotta e Forza Italia rilancia l’ex segretario del Ca ... lanazione.it Il commento del sindaco di Cascina Betti sulle elezioni regionaliCascina, mercoledì 15 ottobre 2025 - Tra le numerose reazioni politiche ai risultati delle elezioni regionali in Toscana, arriva anche quella del sindaco di Cascina, Michelangelo Betti. Il quadro ... lanazione.it Elezioni comunali, giovedì la presentazione della lista "Milazzo progressista" - facebook.com facebook #Elezioni comunali in #Toscana, migliaia in corsa, la carica dei candidati. “Vince chi pensa ai problemi concreti” x.com