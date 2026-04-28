Elezioni comunali a Cascina 2026 | tutte le liste e i candidati

Da pisatoday.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Cascina le elezioni comunali sono programmate per il 24 e 25 maggio 2026, con l'obiettivo di eleggere il nuovo sindaco e il Consiglio comunale. Sono quattro i candidati in corsa per la fascia di primo cittadino, tra cui l’attuale sindaco, sostenuto dal Pd e dal centrosinistra unito, che ha vinto le ultime elezioni nel 2020. In passato, nel 2016, la vittoria era andata a un candidato leghista.

Cascina al voto il 24 e 25 maggio 2026 per eleggere il nuovo sindaco e il Consiglio comunale. Sono 4 i candidati per la carica di primo cittadino: l'uscente Michelangelo Betti, Pd e del centrosinistra unito, che nel 2020 ha vinto dopo l'exploit del 2016 della leghista Susanna Ceccardi; Donatella.🔗 Leggi su Pisatoday.it

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