Elezioni comunali a Senigallia tutte le liste e i relativi candidati a sostegno dei tre aspiranti sindaci

A Senigallia si avvicinano le elezioni comunali con tre candidati a sostegno di altrettanti aspiranti sindaci. Inizialmente si pensava si trattasse di una sfida tra due contendenti, ma nelle ultime settimane si è aggiunto un terzo candidato. Sono state presentate tutte le liste e i nomi dei candidati, delineando così una competizione più articolata del previsto. La campagna elettorale sta entrando nel vivo, con le diverse forze politiche che si preparano a confrontarsi.

SENIGALLIA – Doveva essere una sfida a due. E invece all’ultimo si è trasformata in una gara a tre concorrenti. Stiamo parlando della corsa alla carica di sindaco di Senigallia per il quinquennio 2026-2031 dove il primo cittadino uscente Massimo Olivetti, in rappresentanza del centrodestra, dovrà.🔗 Leggi su Anconatoday.it

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