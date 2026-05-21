Elezioni comunali a Maiolati Spontini | tutte le liste e i candidati
A Maiolati Spontini si sono aperte le campagne per le elezioni comunali, con diverse liste e candidati in corsa per la fascia di sindaco. Tra i nomi in lizza, ci sono Sebastiano Mazzarini e Fabiana Piergigli, entrambi impegnati nella competizione elettorale. Recentemente, l’ex primo cittadino e attuale assessore regionale ha assunto un ruolo di rilievo nella scena politica locale, lasciando intuire un possibile cambio alla guida del municipio. La campagna elettorale si svolge senza particolari incidenti o tensioni pubbliche.
MAIOLATI SPONTINI – Diventato assessore regionale l’ex primo cittadino Tiziano Consoli, la sfida per la poltrona di sindaco di Maiolati Spontini vede contro il suo vice Sebastiano Mazzarini e Fabiana Piergigli.Si voterà domenica 24 e lunedì 25 maggio. Sebastiano MazzariniSebastiano. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
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