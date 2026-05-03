Maiolati Spontini è chiamata a scegliere il nuovo sindaco Tutte le liste e i candidati

A Maiolati Spontini si avvicina il momento delle elezioni comunali, con tutte le liste e i candidati ufficializzati. L’ex sindaco, ora assessore regionale, è in corsa per un nuovo mandato, mentre i principali sfidanti sono il suo vice e un’altra candidata. La competizione si svolge in un clima di attesa e confronto tra le diverse forze politiche locali.

MAIOLATI SPONTINI – Diventato assessore regionale l’ex primo cittadino Tiziano Consoli, la sfida per la poltrona di sindaco di Maiolati Spontini vede contro il suo vice Sebastiano Mazzarini e Fabiana Piergigli.Si voterà domenica 24 e lunedì 25 maggio. Sebastiano MazzariniSebastiano.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Giornata della terra, a Maiolati Spontini il contest creativo e le novità del PiedibusMaiolati Spontini (Ancona), 22 aprile 2026– La Giornata della Terra 2026 ha assunto un significato speciale per la comunità, trasformandosi in una... A Loreto sarà triello per la carica di sindaco: ecco tutte le liste e i candidati a loro supportoLORETO – Moreno Pieroni cerca il secondo mandato consecutivo, ma il quarto cumulativo, come sindaco di Loreto. Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Chiede soldi alla madre per la droga e la picchia: arrestato il figlio, finisce in carcere a Montacuto; Verso le elezioni comunali di fine maggio: dal velluto alle palme ecco i 27 comuni al voto, i candidati e le liste. Maiolati Spontini Lavoro per gli over 60, arrivano fondi dal bando regionaleIl Comune è tra i quattordici beneficiari del contributo che ammonta a 57.808,80 euro, a breve l’avviso per selezionare sei destinatari ... qdmnotizie.it Maiolati S. Marina Massironi chiude la prosa con Ma che razza di Otello?Domani, giovedì 23 aprile (ore 21) il Teatro Spontini ospita l’ultimo spettacolo in cartellone, alle 18, alla biblioteca La Fornace di Moie, l’incontro con l’attrice e la Compagnia ... qdmnotizie.it #MaiolatiSpontini - Il Comune è tra i quattordici beneficiari del contributo che ammonta a 57.808,80 euro, a breve l’avviso per selezionare sei destinatari facebook