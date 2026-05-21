Elezioni comunali a Loreto | tutte le liste e i candidati
A Loreto le elezioni comunali sono in corso, con diverse liste e candidati in campo. Moreno Pieroni si presenta per tentare di ottenere il secondo mandato consecutivo come sindaco, dopo aver già ricoperto questa carica in passato. La competizione vede anche altre forze politiche e candidati che cercano di ottenere il consenso degli elettori. La campagna elettorale si concentra sulle proposte e sui programmi, mentre i cittadini si preparano a esprimere il loro voto nelle prossime settimane.
LORETO – Moreno Pieroni cerca il secondo mandato consecutivo, ma il quarto cumulativo, come sindaco di Loreto. Per riuscirci però dovrà battere la concorrenza di Anna Maria Ragaini che rappresenta le forze progressiste e quella dell’ex Magnifico Rettore dell’Università Politecnica delle Marche. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Elezioni comunali a Senigallia: tutte le liste e i candidati
Elezioni comunali a Cascina 2026: tutte le liste e i candidatiCascina al voto il 24 e 25 maggio 2026 per eleggere il nuovo sindaco e il Consiglio comunale.
Siamo alle porte delle elezioni comunali e il futuro di città come Loreto passa inevitabilmente anche dalla difesa dei servizi essenziali. La sanità pubblica non è un tema da rimandare, ma l’urgenza principale da affrontare subito per il bene della comunità. Do facebook
Senigallia, Loreto, Maiolati Spontini e Cerreto d'Esi al voto, ecco i fac simile delle schede elettoraliNella città dalla spiaggia di velluto il posto più ambito, vale a dire quello in alto a sinistra, è andato per sorteggio al sindaco uscente Massimo Olivetti. Sotto di lui Dario Romano. Chiude Massimo ... anconatoday.it
A Loreto sarà triello per la carica di sindaco: ecco tutte le liste e i candidati a loro supportoIl primo cittadino uscente Moreno Pieroni dovrà vedersela contro Anna Maria Ragaini e Sauro Longhi. Non è previsto un eventuale ballottaggio ... anconatoday.it