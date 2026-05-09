Elezioni comunali Barone Semplice Salerno | A Piazza Caovur sprecati milioni di euro di risorse dei cittadini

Durante le recenti elezioni comunali, un rappresentante del movimento locale ha criticato aspramente la gestione delle opere pubbliche nella zona di Piazza Caovur, affermando che sono stati spesi milioni di euro senza risultati concreti. Ha descritto la situazione come una sorta di soap opera, con cantieri che restano aperti per lungo tempo e risorse pubbliche che vengono considerate sprecate per progetti mai portati a termine.

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“Una vera e propria soap opera quella che riguarda le opere pubbliche, tra cantieri eternamente aperti e risorse letteralmente sprecate per cose poi mai realizzate”. Per la candidata alla carica di sindaca di Salerno Elisabetta Barone è ormai il tempo per “recuperare il senso della misura e.🔗 Leggi su Salernotoday.it ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Elezioni comunali, Barone (Semplice Salerno): "Pronta a ricandidarmi a sindaco"Con un post sui social, la consigliera comunale uscente spiega i motivi della rottura con i partiti dell'ex campo largo e rilancia il suo progetto... Elezioni comunali, Barone si ricandida: corsa solitaria con “Salerno Semplice”Il quadro politico in vista delle prossime elezioni comunali di Salerno continua a cambiare. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Elezioni Comunali, i candidati sindaco incontrano i cittadini: Barone al centro storico e Zambrano al comitato San Francesco; Verso le elezioni comunali di Salerno; Elezioni Salerno 2026, la guida. Candidati, liste e come si vota; Tribune elettorali, confronto tra i candidati sindaco di Salerno. Elezioni Salerno, Barone presenta la sua lista: «vogliamo invertire la rotta»Elisabetta Barone presenta la lista Semplice Salerno: 32 cittadini per un'amministrazione corale. Dal restyling della macchina comunale ai giovani: il programma ... infocilento.it Elezioni Salerno 2026, la guida. Candidati, liste e come si votaLa candidatura segna anche la rottura politica con il PD campano. In tutto sono 8 i candidati sindaco e 21 le liste presentate. Si vota domenica 24 maggio (ore 7-23) e lunedì 25 maggio (ore 7-15). In ... money.it Ho deciso di candidarmi alle elezioni comunali di Salerno. Vivo qui, qui crescono i miei figli. Credo in una cosa semplice: una città normale, dove vivere non sia difficile. #Salerno x.com