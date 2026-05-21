Elezioni Chieti venerdì arriva Alessandro Cattaneo | incontro con il candidato sindaco Cristiano Sicari

Venerdì a Chieti si terrà un incontro con Alessandro Cattaneo, dirigente nazionale di Forza Italia ed ex capogruppo alla Camera dei Deputati. L’appuntamento si svolgerà in vista delle elezioni comunali e si terrà in una sede ancora da definire. Mercoledì 21 maggio, alle ore 10:30, Cattaneo sarà presente in città per un momento di confronto con il candidato sindaco Cristiano Sicari. La visita si inserisce nel calendario delle attività di campagna elettorale in vista delle amministrative.

Nuovo appuntamento elettorale a Chieti in vista delle amministrative. Mercoledì 21 maggio alle ore 10:30 arriverà in città l’onorevole Alessandro Cattaneo, dirigente nazionale di Forza Italia ed ex capogruppo del partito alla Camera dei Deputati.L’incontro, organizzato da Forza Italia, si terrà. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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