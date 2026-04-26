Amministrative 2026 tutti i candidati delle quattro liste a sostegno del candidato sindaco Cristiano Sicari

Alle elezioni amministrative di Chieti previste per il 24 e 25 maggio 2026, sono quattro le liste che supportano la candidatura del sindaco in carica. Questi gruppi presenteranno i loro candidati e programmi durante la campagna elettorale, che si sta svolgendo in vista del voto. La competizione coinvolge diversi rappresentanti politici che cercano di ottenere il consenso degli elettori per le prossime amministrative.

Sono quattro le liste a sostegno di Cristiano Sicari, candidato sindaco di Chieti alle amministrative del 24 e 25 maggio prossimi. Sicari è sostenuto da Fratelli d'Italia, Forza Italia, Noi Moderati e Chieti Progetto.FRATELLI D'ITALIAAndrea AndanteGiuseppina BelliBarbara BerardinelliBarbara.🔗 Leggi su Chietitoday.it

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CronacheAbruzzesi. . Tanti progetti e idee da sviluppare per il candidato del centro-sinistra Giovanni Legnini e per il candidato del centro-destra Cristiano Sicari, in vista delle consultazioni elettorali del 24 e 25 maggio nel capoluogo teatino. www.cronacheabr - facebook.com facebook