Durante le festività di Pasqua, circa nove milioni di italiani hanno deciso di partire, nonostante le difficoltà legate alla crisi internazionale. Un rappresentante del settore ha dichiarato che, sebbene in Italia ci si senta sicuri, i conflitti in alcune aree stanno causando ripercussioni sul turismo. Nonostante l’incertezza degli ultimi mesi, le partenze per la festività si confermano ancora presenti.

Il clima di incertezza di questi ultimi mesi sta influenzando le scelte di viaggio degli italiani, ma al momento i viaggi di Pasqua sembrano tenere. Secondo l’osservatorio Confturismo Confcommercio e Swg saranno oltre 9 milioni gli italiani che partiranno. Un dato in lieve calo rispetto al 2025, complice anche la programmazione più lenta. Il 22% degli italiani ha modificato i propri piani per le prossime vacanze, mentre un ulteriore 27% resta in attesa di sviluppi internazionali prima di decidere. Chi partirà per Pasqua rimarrà prevalentemente in Italia (l'84%), il 9% sceglierà l’Europa e solo il 7% si spingerà più lontano. Sul fronte delle destinazioni interne, Toscana e Campania tra le mete più gettonate, con un italiano su tre che farà visita a parenti o soggiornerà per qualche giorno da amici o in una seconda casa. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Per Pasqua 9 milioni italiani in viaggio nonostante la crisi internazionale. Bocca: "In Italia ci si sente al sicuro, ma i conflitti danneggiano il turismo"

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