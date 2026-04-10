Dopo dieci giorni nello spazio l' equipaggio del primo volo umano intorno alla Luna dai tempi di Apollo 17 si prepara all' ammaraggio Per la Nasa il successo si potrà dichiarare solo quando i quattro astronauti saranno al sicuro

Dopo dieci giorni nello spazio, l'equipaggio del primo volo umano intorno alla Luna dall'epoca di Apollo 17 si appresta a tornare sulla Terra. L'ammaraggio è previsto nelle prossime ore e la NASA ha dichiarato che il successo sarà ufficiale solo quando i quattro astronauti saranno al sicuro. Il lancio è stato effettuato presso il centro spaziale Kennedy in Florida. La missione ha superato i record di distanza dalla Terra stabiliti in precedenza.

C entro spaziale Kennedy (Florida), 10 apr. (askanews) – Dieci giorni nello spazio, il primo volo umano intorno alla Luna dai tempi di Apollo 17, un record di distanza dalla Terra già battuto. Ma per la NASA il momento decisivo arriva adesso: il rientro. Artemis II è attesa all’ammaraggio nel Pacifico, al largo di San Diego, venerdì 10 aprile alle 17:07 locali, cioè alle 2:07 di sabato 11 aprile in Italia. Dopo il recupero, gli astronauti saranno portati sulla nave USS John P. Murtha per i controlli medici. Artemis II verso il rientro, conto alla rovescia per l’ammaraggio. A bordo della capsula Orion ci sono Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e il canadese Jeremy Hansen. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Dopo dieci giorni nello spazio, l'equipaggio del primo volo umano intorno alla Luna dai tempi di Apollo 17 si prepara all'ammaraggio. Per la Nasa il successo si potrà dichiarare solo quando i quattro astronauti saranno al sicuro Nasa annuncia missione verso la Luna, 4 astronauti in volo 10 giorni(Adnkronos) – La Nasa sta per mandare un equipaggio attorno alla Luna per la prima volta in oltre 50 anni. Artemis II, lancio NASA il 1° aprile: 4 astronauti verso la Luna con ‘Rise’, mascotte ispirata ad Apollo 8I quattro astronauti sono al Kennedy Space Center in vista del lancio di Artemis II, la missione della NASA verso la Luna prevista il 1° aprile. Apollo 8, Apollo 13: NASA’s Most Historic Missions | Documentary - EM Temi più discussi: Le prime ore di Artemis 2 verso la Luna; Artemis 2 è partita: l’umanità torna verso la Luna; Lancio Artemis II riuscito: l'equipaggio è in viaggio verso la Luna; Artemis II: il tuffo finale verso la Terra. Splashdown atteso per stanotte. Esplosione in casa, Frank muore dopo 10 giorni di agoniaÈ spirato il meccanico 55enne di Forino, Frank D’Amato, rimasto gravemente ustionato a causa dell’esplosione avvenuta nella sua abitazione in paese dovuta a una fuga di gas. L’uomo era ricoverato al ... ilmattino.it Perché il prezzo del Tesla Cybertruck è aumentato del 17% dopo dieci giorniDieci giorni: tanto è durato il prezzo della versione d'attacco del Cybertruck della Tesla, la più economica da quando è iniziata la commercializzazione del pick-up elettrico, a fine 2023. Un ... quattroruote.it Si conclude nella notte tra il 10 e l’11 aprile la missione Artemis II, con il rientro sulla Terra della capsula Orion. L’ammaraggio è previsto intorno alle 02:10 (ora italiana) nell’Oceano Pacifico, al largo della Penisola della California. Dopo dieci giorni nello spazi - facebook.com facebook #HellasVerona, #Suslov titolare dopo dieci mesi - x.com