Elezioni Belardo chiude la campagna elettorale con il comizio in piazza De Filippo
Venerdì 22 maggio alle 19,30 si svolgerà in Piazza De Filippo il comizio di chiusura della campagna elettorale del candidato sindaco di Capodrise, sostenuto dalla lista “Il Coraggio di Cambiare”. L’evento rappresenta l’ultimo appuntamento prima del voto e coinvolgerà i sostenitori e gli elettori del candidato. La partecipazione si svolgerà nel rispetto delle normative vigenti e sarà aperta a tutti coloro che desiderano ascoltare le proposte del candidato.
Venerdì 22 maggio alle 19,30, in Piazza De Filippo, si terrà il comizio di chiusura della campagna elettorale di Nicola Belardo, candidato sindaco di Capodrise con la lista “Il Coraggio di Cambiare”.Sarà l’ultimo grande appuntamento pubblico prima del voto del 24 e 25 maggio, un momento di. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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