Elezioni amministrative la Regione fissa le date | si vota il 24 e 25 maggio

La Regione ha stabilito le date delle elezioni amministrative in Sicilia, che si svolgeranno domenica 24 maggio dalle 7 alle 23 e lunedì 25 maggio dalle 7 alle 15. Le consultazioni coinvolgeranno i cittadini che saranno chiamati alle urne durante questi due giorni. La decisione è stata comunicata ufficialmente e riguarda l’intera regione.

Si terranno domenica 24 maggio dalle 7 alle 23 e lunedì 25 maggio dalle 7 alle 15 le elezioni amministrative in Sicilia. Le date sono state decise oggi dalla giunta regionale su proposta del presidente della Regione e assessore alle Autonomie locali e alla funzione pubblica ad interim Renato.