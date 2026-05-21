Elezioni a Vittuone sfida a due tra Bonfadini e Comerio
A Vittuone si avvicina il voto per il nuovo sindaco, con due candidate che si sfideranno alle urne. Le elezioni sono previste per il 24 e 25 maggio 2026. La competizione coinvolge due figure politiche che si contendono la guida del Comune, mentre i cittadini sono chiamati a recarsi alle urne per esprimere la loro preferenza. La campagna elettorale si sta intensificando in vista della consultazione, che determinerà il futuro amministrativo della cittadina.
Sono due le candidate alla carica di sindaca di Vittuone, nella Città metropolitana di Milano. Si vota il 24 e 25 maggio 2026. Gli orari del voto: domenica 24 maggio dalle 7 alle 23, lunedì 25 dalle 7 alle 15. Poiché Vittuone è un Comune inferiore a 15mila abitanti, non c'è ballottaggio (a meno. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
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