Elezioni a Vittuone sfida a due tra Bonfadini e Comerio

Da milanotoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Vittuone si avvicina il voto per il nuovo sindaco, con due candidate che si sfideranno alle urne. Le elezioni sono previste per il 24 e 25 maggio 2026. La competizione coinvolge due figure politiche che si contendono la guida del Comune, mentre i cittadini sono chiamati a recarsi alle urne per esprimere la loro preferenza. La campagna elettorale si sta intensificando in vista della consultazione, che determinerà il futuro amministrativo della cittadina.

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Sono due le candidate alla carica di sindaca di Vittuone, nella Città metropolitana di Milano. Si vota il 24 e 25 maggio 2026. Gli orari del voto: domenica 24 maggio dalle 7 alle 23, lunedì 25 dalle 7 alle 15. Poiché Vittuone è un Comune inferiore a 15mila abitanti, non c'è ballottaggio (a meno. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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