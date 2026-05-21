Elezioni a Vittuone sfida a due tra Bonfadini e Comerio

A Vittuone si avvicina il voto per il nuovo sindaco, con due candidate che si sfideranno alle urne. Le elezioni sono previste per il 24 e 25 maggio 2026. La competizione coinvolge due figure politiche che si contendono la guida del Comune, mentre i cittadini sono chiamati a recarsi alle urne per esprimere la loro preferenza. La campagna elettorale si sta intensificando in vista della consultazione, che determinerà il futuro amministrativo della cittadina.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui