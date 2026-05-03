A Vittuone si avvicinano le elezioni comunali con Laura Bonfadini che punta a un secondo mandato. A sfidarla sarà l'ex assessora Elena Comerio, che già ha ricoperto ruoli amministrativi nel passato del Comune. La campagna elettorale si preannuncia intensa, con i candidati che presentano le proprie liste e programmi in vista del voto previsto per i prossimi mesi. La città si prepara a un nuovo appuntamento elettorale.

Vittuone (Milano), 3 maggio 2026 – Dopo aver lavorato fianco a fianco per alcuni anni, Laura Bonfadini come sindaco e Elena Comerio come assessore, oggi sono in competizione alle amministrative: Bonfadini sostenuta dall’area di centrosinistra (ViviAmo Vittuone!), l’altra dal centrodestra (Uniti per fare), che stavolta si presenta con un unico candidato, dopo la debacle del 2020 quando invece ne aveva sostenuti due. Laura Bonfadini. Bonfadini punta a consolidare quanto realizzato in questi anni e a guidare il paese nelle trasformazioni dei prossimi. Al centro del suo programma, il rafforzamento dei servizi per le persone. Sul fronte economico l’obiettivo è sostenere il commercio locale, rilanciare il Distretto del Commercio e favorire l’incontro tra scuola e impresa.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Elezioni a Vittuone: Laura Bonfadini cerca il bis, a sfidarla la sua ex assessora Elena Comerio

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