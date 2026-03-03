Verghereto il centrodestra unito | Sosteniamo Mercatelli per dare continuità al buon governo del territorio

Il centrodestra di Verghereto ha annunciato ufficialmente il sostegno alla candidatura di Simone Mercatelli come sindaco. La coalizione evidenzia che il candidato rappresenta un progetto civico locale e mira a proseguire il lavoro svolto negli ultimi anni nel territorio. La comunicazione è stata diffusa attraverso un comunicato che sottolinea l’unità del fronte politico.

Lo dichiarano in una nota congiunta i parlamentari del territorio Alice Buonguerrieri (Fratelli d’Italia), Rosaria Tassinari (Forza Italia) e Jacopo Morrone (Lega) "Accogliamo con favore la candidatura a sindaco di Simone Mercatelli, alla guida di un progetto civico di centrodestra radicato nella comunità e orientato a dare continuità al buon lavoro svolto negli ultimi anni a Verghereto. Siamo pronti a sostenere questo percorso, affiancando la squadra che Mercatelli sta costruendo per le elezioni amministrative". Lo dichiarano in una nota congiunta i parlamentari del territorio Alice Buonguerrieri (Fratelli d’Italia), Rosaria Tassinari (Forza Italia) e Jacopo Morrone (Lega). 🔗 Leggi su Cesenatoday.it Il centrodestra unito: "Si riparte dal buon governo Ghinelli 1. Anche con Gamurrini e Comanducci"Il centrodestra si sta preparando alla scelta del candidato sindaco in vista delle amministrative di Arezzo. Elezioni a Verghereto, il consigliere Simone Mercatelli si candida a sindaco: "Lavorerò per il bene della comunità"In vista delle prossime elezioni amministrative, a Verghereto il consigliere comunale della lista civica di maggioranza Protagonisti del Territorio...