Verghereto il centrodestra unito | Sosteniamo Mercatelli per dare continuità al buon governo del territorio

Da cesenatoday.it 3 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il centrodestra di Verghereto ha annunciato ufficialmente il sostegno alla candidatura di Simone Mercatelli come sindaco. La coalizione evidenzia che il candidato rappresenta un progetto civico locale e mira a proseguire il lavoro svolto negli ultimi anni nel territorio. La comunicazione è stata diffusa attraverso un comunicato che sottolinea l’unità del fronte politico.

Lo dichiarano in una nota congiunta i parlamentari del territorio Alice Buonguerrieri (Fratelli d’Italia), Rosaria Tassinari (Forza Italia) e Jacopo Morrone (Lega) "Accogliamo con favore la candidatura a sindaco di Simone Mercatelli, alla guida di un progetto civico di centrodestra radicato nella comunità e orientato a dare continuità al buon lavoro svolto negli ultimi anni a Verghereto. Siamo pronti a sostenere questo percorso, affiancando la squadra che Mercatelli sta costruendo per le elezioni amministrative". Lo dichiarano in una nota congiunta i parlamentari del territorio Alice Buonguerrieri (Fratelli d’Italia), Rosaria Tassinari (Forza Italia) e Jacopo Morrone (Lega). 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Il centrodestra unito: "Si riparte dal buon governo Ghinelli 1. Anche con Gamurrini e Comanducci"Il centrodestra si sta preparando alla scelta del candidato sindaco in vista delle amministrative di Arezzo.

Elezioni a Verghereto, il consigliere Simone Mercatelli si candida a sindaco: "Lavorerò per il bene della comunità"In vista delle prossime elezioni amministrative, a Verghereto il consigliere comunale della lista civica di maggioranza Protagonisti del Territorio...

Digita per trovare news e video correlati.