Elezioni a Verghereto ecco la squadra di Mercatelli | Una lista per tutte le frazioni

Sono state ufficializzate le candidature alle prossime elezioni comunali nel comune di Verghereto. La lista civica

È stata ufficializzata la lista civica “Verghereto tradizioni e futuro” a sostegno della candidatura a sindaco di Simone Mercatelli, appoggiata da tutto il centrodestra.La lista è composta da: Giuseppe Bardeschi, 73 anni, pensionato di Alfero; Gabriele Bernabini, 18 anni, studente di Alfero.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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