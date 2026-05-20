A Segrate, un rappresentante locale ha espresso preoccupazioni riguardo al Piano di Governo del Territorio, sostenendo che potrebbe portare alla costruzione di nuovi edifici nel quartiere Milano 2. Tra i punti principali, si discute di come il Parco Lambro potrebbe essere modificato con il cambiamento di destinazione d’uso previsto dal piano. Inoltre, si evidenziano i potenziali rischi legati alla realizzazione di un nuovo studentato, che potrebbe influenzare l’area circostante.

? Punti chiave Come cambierà il Parco Lambro con il nuovo cambio di destinazione?. Quali rischi corre Milano 2 con la costruzione del nuovo studentato?. Perché i seminterratici vengono venduti come appartamenti a prezzi elevati?. Chi ha approvato la trasformazione del progetto Westfield in centro commerciale?.? In Breve Variazione PGT trasforma aree verdi del Parco Lambro in zone urbanizzabili blu.. Conversione illegale seminterrati C1 in abitazioni con prezzi a 4000 euro al metro quadro.. Progetto Westfield trasformato da polo pubblico a centro commerciale con 2000 appartamenti.. Nuovo studentato San Raffaele previsto per accogliere migliaia di studenti universitari. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Segrate, Alessandrini: “Il PGT minaccia Milano 2 con nuovi edifici

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