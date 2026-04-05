Verso le elezioni comunali AVS e M5S compatti con Lanocita | i primi candidati

A pochi mesi dalle elezioni comunali, le forze di sinistra si sono unite per sostenere la candidatura a sindaco di Franco Massimo Lanocita. La coalizione comprende il partito AVS e il Movimento 5 Stelle, che hanno annunciato il loro supporto ufficiale. La lista dei candidati ufficiali si sta delineando, con l’obiettivo di presentare una squadra compatta alle urne. La campagna elettorale si avvicina con questa alleanza consolidata.

Sta prendendo forma la compagine politica, marcatamente di sinistra, che sosterrà la candidatura a sindaco di Franco Massimo Lanocita. Al suo fianco ci saranno due liste: Movimento Cinque Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra (AVS), in cui confluiranno anche candidati al consiglio comunale espressione di associazioni, comitati e movimenti civici. In pole position c'è l'ex dirigente del Comune di Salerno Alberto Di Lorenzo, che pure era tra i papabili per la candidatura a primo cittadino. Poi troviamo il consigliere comunale uscente Claudio Russolillo, il presidente e la segretaria del comitato Salute e Vita Lorenzo Forte e Nadia Bassano, Anna Schettini, Federica Di Martino, Claudio D'Elia, Alessia Fernicola, Elio Ferrante. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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