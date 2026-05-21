Elezioni a Magnago sfida a tre fra Marta Ceriotti e Cimmino

A Magnago si avvicina il voto per eleggere il nuovo sindaco, con le elezioni previste per il 24 e 25 maggio 2026. La competizione si svolge tra tre candidati, in seguito alle dimissioni del precedente primo cittadino che hanno portato a un commissariamento temporaneo del Comune. La corsa elettorale si presenta quindi come un confronto tra tre figure che cercano di ottenere il supporto dei cittadini in questa fase di transizione amministrativa.

Sono tre i candidati a sindaco di Magnago, Comune dell'Alto Milanese in cui si vota il 24 e 25 maggio 2026 dopo il commissariamento per le dimissioni del sindaco precedente. Gli orari del voto: domenica 24 maggio dalle 7 alle 23, lunedì 25 dalle 7 alle 15. Poiché Magnago è un Comune inferiore a. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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